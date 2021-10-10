أشرف ذكي عن أزمة رحمة حسن: «طلبت منها الحصول على الأموال رغم عدم عضويتها»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تواصل مع الفنانة رحمة حسن رغم عدم عضويتها في النقابة، وطالب منها بالتقدم إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على الأموال التي تخصها، ولم يدفعها لها أحد المنتجين.

أشف زكي: الفنانة رحمة حسن ليست عضو في نقابة الممثلين

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفنان رحمة حسن رفضت التقدم بمشكلتها إلى نقابة الممثلين رغم نصيحته لها بأن الخلافات لا تدار عبر الشكوى على «فيسبوك» متابعًا: «قالتلي مش هشيل البوست، غير لما المنتج يدفعلي الفلوس اللي عليه».

صناع الدراما سيركزون على إقامة أعمال فنية عن أبطال أكتوبر

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن مصر مليئة بالأبطال الذين شاركوا في حرب 6 أكتوبر 1973 وسيركز صناع الدراما والسينما على صناعة ملفات عن هذه الأبطال الفترة المقبلة، خاصة بعد جذب الأعمال الوطنية مؤخرا للشباب قبل الكبار.

نقيب المهن التمثيلية يكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

ومن جانبه، كشف نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية لكلا من الفنان عبد العزيز مخيون، والفنان خالد الصاوي، قائلا إن «مخيون» حالته الصحية تحسنت، وبالنسبة لـ«الصاوي» أكد أنه سيتواصل معه للوقوف على حالته الصحية في الوقت الحالي.

ويعاني الفنان خالد الصاوي من التهاب في الساق، إذ نشر صورة له على تطبيق الصور «انستجرام» جالسًا على كرسي متحرك، ليطمأن الجمهور أن حالته تتحسن وسيعود كما كان قريبا وسط تعليقات من الجمهور للدعاء له بالشفاء ليعود ليقدم أعماله المختلفة التي يستمتع بها الجمهور.