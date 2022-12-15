خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدة مدن وقرى بمحافظات شمال الدلتا، دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، للصيانة الدورية، وذلك بالفترة الصباحية.

وأهابت الشركة بالمواطنين توفير احتياجاتهم فترة قطع الكهرباء، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية.

أماكن فصل التيار الكهربائي في الدقهلية

وتنشر «الوطن» أماكن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، بمحافظات شمال الدلتا.

- الدقهلية: بمدن بلقاس وشربين والمطرية وميت سلسيل والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا، وذلك بمنشية عبدالرحمن والأحمر والبكري وعزبة مصطفى والمحارفة وأولاد سراج وأولاد حانا والقتايلة والهنايدة والبصايلة والبلاسي ونجيرو والعزب التابعة، والأوقاف والزهايرة وكفر نجير وعزبة الإصلاح والمانكيلي والمعصرة وديسط والعزاوي والبشنيني والعزب والمحمدية وشاوة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء في دمياط وكفر الشيخ

- دمياط: بمدن دمياط الجديدة وفارسكور والشعراء، وذلك بقرى المياه العكرة والحوراني والسلام 2 والسلام 1 والرى والبنزينة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

- كفر الشيخ: بغرب وشمال كفر الشيخ ومدن الرياض والحامول ومطوبس، وذلك بقرى الحمراء وتوابعها والعجوزين وتوابعها والكفر الشرقي والجزيرة والمغيزل والوطنية، وأفادت الشركة ان مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.