فصل التيار الكهربائي غدا عن 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء بداية من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 1 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية عن اللوح رقم 4، وكشفت أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بمجمع الصناعات الصغيرة، ومصانع الجبنة والصلصة والعلف وبعض المنطقة الصناعية مثل مصنع اخشاب الموز ومسبك يونس.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

وأفادت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية للصيانة الدورية، بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا

بينما كانت أماكن فصل التيار الكهربائي بمحافظات شمال الدلتا وفقا التالى،

- كفر الشيخ: بقرى كفر الشيخ وقلين وبيلا ودسوق والقرى التابعة لهم.

- دمياط: بكفر البطيخ والزرقاء والشعراء والقرى التابعة لهم.

- الدقهلية: المنصورة وطلخا وتمي الأمديد والقرى التابعة لهم.

نصائح عند قطع الكهرباء

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي غدا بتوفير مغذي بديل فترة القطع بالمستشفيات والأماكن الخدمية.