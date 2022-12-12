فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية لأعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي بالدقهلية

وأعلنت «الكهرباء» فصل التيار بمدن بلقاس وشربين والمطرية وميت سلسيل، وذلك بقرى المعصرة ومنطقة حسن غيث وكفر الشناوي وعزبة البط وعزبة الدوار ونقولا والبرامنة والمحارقة وأولاد سراج وأولاد حانا والقنابلة والهنايدة والبصايلة والبلاسي ومنشية عبد الرحمن والأحمر والبكري وعزبة مصطفى، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء بقرى المنصورة وبمدن ميت غمر والسنبلاوين وطلخا وقرى شاوة والبهاينة وميت غراب وسعد الدين والعزب وبطرة وسلكا.

قطع الكهرباء في دمياط

كما سيتم قطع الكهرباء بمحافظة دمياط، في مدن كفر سعد والزرقا والشعراء، وذلك بعزبة البط والبحيرة وأرض المعارض والمحمدية والعشرين والبحرية والعمارة وكفر المياسرة وأبو طالب وأبو إسماعيل والسلام 1 والسلام 2 والبنزينة ورافع الري، وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل الكهرباء بكفر الشيخ

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمدن شرق كفر الشيخ وشمال كفر الشيخ وسيدي سالم وبرج البرلس ومطوبس، وذلك بقرى محطات مارس والجمل والخادمية والكنيسة والأحمال وقرى بر بحري وأبو خشبة وعرب الجزيرة وخان الجني، بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.