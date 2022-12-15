الرئيس الأمريكي يشيد بأداء المغرب في كأس العالم 2022 بقطر

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأداء المنتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وحرص الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام محلية، على متابعة مباراة منتخبي فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم، أمس، في البيت الأبيض بواشنطن أمام شاشة كبيرة، ومعه رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، وبعض القادة الأفارقة الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور القمة الأفريقية الأمريكية.

تدوينة بايدن على المغرب

وكتب بايدن، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد المباراة: «لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش».