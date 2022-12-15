عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في واشنطن، بأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

وزير الخاريجية الأمريكي يرحب بالسيسي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن، والتي تأتي في إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، على نحو بناء وإيجابي، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة في السعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية، في ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على أن القارة الأفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قوية مكتملة الأركان، تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الأفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولي ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية، التي تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.

التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية

كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي، وأكد الرئيس السيسي تمسك مصر بتطبيق مباديء القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد، للحفاظ على الأمن المائي لمصر، وعدم المساس بتدفق المياه في نهر النيل، الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف، ويراعي الأهمية البالغة التي تمثلها مياه النيل لمصر.

وعبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك، خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.