الرئيس الأمريكي: حرصنا مع الاتحاد الإفريقي على تعزيز المبادئ الجوهرية لتوحيد الشعوب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز الديمقراطية والمبادئ الجوهرية التي توحد الشعوب، موضحًا أنه سافر إلى جمهورية مصر العربية لحضور مؤتمر الأطراف «COP27» من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخي.

الولايات المتحدة تتصدى لأزمات المناخ

وأضاف «بايدن» في كلمته أمام المنتدى الأمريكي الإفريقي، اليوم الأربعاء، التي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تتصدى لأزمات المناخ التي تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول في الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.

تعاون جديد بين واشنطن وأفريقيا

وتستضيف العاصمة الأمريكية «واشنطن»، أعمال القمة «الأمريكية - الإفريقية» بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء، وتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر لمدة 3 أيام، أوجه التعاون الجديد بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا المشاركة في القمة.