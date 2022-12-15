«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ27.5 مليار جنيه الأحد المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون الخزانة المصرية، نيابة عن وزارة المالية، يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 27.5 مليار جنيه، بطرح أول لآجل 91 يوماً بقيمة 7.5 مليار جنيه، و20 مليار جنيه للطرح الثاني آجل 273 يوماً.

كان «المركزي» طرح اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه، آجال 182 يوماً للطرح الأول بقيمة 4.5 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني أجل 21.5 مليار جنيه 364 يوماً.

ينوب البنك المركزي المصري، عن وزارة المالية، في طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تضم السندات وأذون الخزانة المصرية، وتطرح وزارة المالية، عبر «المركزي» أذون الخزانة مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس، بآجال (3، 6، 9 أشهر وعام)، وتمتاز أذون الخزانة بالمرونة مقارنة بالشهادات البنكية، ويستحق عنها العائد مقدماً بمجرد الموافقة على الشراء من قبل «المركزي».

حصيلة العطاءات لبنود الموازنة

تستخدم وزارة المالية، حصيلة العطاءات في الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023 وسد العجز في الموازنة، ما يجعل من الحكومة أكبر مقترض لدى القطاع المصرفي.

كان «المركزي» قد طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، 5 ديسمبر الجاري، لجمع 990 مليون دولار، كما طرح في 7 نوفمبر الماضي، سندات خزانة مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو.

سندات الخزانة باليورو

وطرح «المركزي»، في عطائه الدوري، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه، وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة ما بين 18.69% و18.81%.