البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ18.8%

طرح البنك المركزي المصري، في عطائه الدوري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، بهدف جمع سيولة من السوق.

بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري، تحددت أسعار الفائدة على أذون خزانة التي جرى طرحها اليوم بين 13.75% و18.90%، وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة ما بين 18.69% و18.81%.

تبلغ قيمة الطرح الأول للأذون 5 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، في حين تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

سد العجز في الموازنة العامة للدولة

وتعد أذون الخزانة المصرية، أدوات للدين الحكومي قصير الأجل، تجمع الحكومة بموجبها ما يلزمها من السيولة بالعملة المحلية اللازمة لسد احتياجاتها وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وينظر لأذون الخزانة باعتبارها أدوات ديّن قصيرة الأجل، وتتراوح بين 3 شهور وعام، وتمتاز بالمرونة مقارنة بالشهادات البنكية والسندات، ويستحق عنها العائد مقدماً بمجرد الموافقة على الشراء من قبل البنك.