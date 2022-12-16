8 إجراءات للتعليم العالي لمواجهة الكيانات الوهمية.. تشكيل لجنة لرصدها
كتب:
أحمد أبوضيف
06:17 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة وأعضاء لجان الضبطية القضائية بضرورة مواصلة مداهمة عمل الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة و تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، واتخاذ عدد من الإجراءات يتم العمل بها في هذا الشأن.
مجابهة الكيانات الوهمية
و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة عمل الكيانات الوهمية، وفقاً لتقرير صادر من الوزارة، وهي كالتالي:
- تكثيف جهود لجان الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص
- زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل
- تشكيل لجنة رصد إعلامي لأنشطة الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي
- مُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص.
- تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة
- التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل
- إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر
- تخصيص عدد من قنوات التواصل الإجتماعي للطلاب للتأكد من حقيقة اعتماد المؤسسات التعليمية.