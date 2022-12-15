«الداخلية» تحرر 2102 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحرّرت 2102 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحرّرت 51 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، وجرى ضبط 659 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.