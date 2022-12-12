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«الداخلية»: تحرير 2312 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:58 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2312 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية متنوعة

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 664 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

 

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