خبير عن سداد مصر 1.5 مليار دولار مديونيات: يعكس قوة الاقتصاد الوطني

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي، وسداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، يعكس قوة الاقتصاد المصري بشهادة العديد من المؤسسات الدولية والتمويلية.

الاقتصاد المصري محل تقدير من جميع المؤسسات التمويلية

وأضاف سيد، لـ«الوطن»، أن مصر تسير بوتيرة جيدة في الإصلاح الاقتصادي، ويتمثل ذلك في تحقيق نمو بالاقتصاد الوطني وسداد الديون، مشيرا إلى أن القاهرة تسدد أقساط القروض والتمويلات بشكل دوري، ويقابل ذلك تقدير من جميع المؤسسات التمويلية الدولية والدول المانحة للتمويلات لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن على الرغم من أن سداد أقساط الديون والفوائد المضافة إليها، يستنفذ جزءا كبيرا من موازنة الدولة إلا أن مصر تسعى دائما إلى إلى سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، ولم يحدث أي مشكلات من قبل في سداد هذه الديون خلال الفترة الماضية.

سداد أقساط الديون في مواعيدها يؤكد مصداقية الاقتصاد المصري

وتابع: أن سداد هذه الأقساط في مواعيدها يؤكد مصداقية الاقتصاد المصري وقدرته على سداد الديون على الرغم من الأزمات الاقتصادية الحالية، وهو ما يجعل المؤسسات التمويلية قادرة على إعطاء مصر القروض لمساعدتها.

وأكمل: هناك استمرار في سداد المديونيات وكل ما يشاع غير ذلك هو مجرد شائعات لتشويه الدولة، خاصة أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة دائما.