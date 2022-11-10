الممثل الخاص لرئيس COP27 يطالب بتخفيف أعباء الديون المرتبطة بالمناخ

تحدّث السفير وائل أبوالمجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عن إطلاق مبادرة إزالة تحالف الديون، قائلا إنّه يجب اتخاذ إجراءات فعلية لتخفيف أعباء الدين المرتبطة بالمناخ، كما لفت إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا، بشأن تقليل تكلفة الطاقة الخضراءفي مصر، للتعامل مع مفاهيم وقضايا الصحة والأخطار المرتبطة بالمناخ.

مشكلات التمويل المناخي

وأضاف أبوالمجد، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27، المنعقدة في شرم الشيخ، أنّ المؤسسة الخاصة بالتمويل أعدّت تقريرا مهما للغاية بشأن التمويل من أجل العمل المناخي، مشيرا إلى التوصيات الصادرة عن مائدة مستديرة عقدت أمس ضمن فعاليات COP27، عن المشكلات المرتبطة بالتمويل المناخي والخطوات المرتبطة به، فضلا عن مائدة مستديرة مع أبطال المناخ، حيث شارك 3 منهم افتراضيا.

وتابع الممثل الخاص لرئيس COP27، أنّ المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن تكون قابلة للتمويل، وهناك مجموعة كبيرة من المشروعات يتم مناقشتها مع المؤسسات التمويلية، وسيتم التحدث عن كل القضايا المرتبطة بالموضوع، خاصة أنّه حال إتاحة التمويل، يمكن علاج الكثير من المشكلات، مضيفا: «شهدنا أمس إعلان قمة صافي صفر انبعاثات، التي تستضيفها المملكة المتحدة عام 2023».