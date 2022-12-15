مصر الخير تطلق مبادرة «سكن ودفئ» لمواجهة الشتاء بـ«بطاطين وألحفة ومواد غذائية»

أطلقت مؤسسة مصر الخير للسنة العاشرة على التوالي حملتها للشتاء هذا العام، تحت عنوان «حملة سكن ودفئ»، التى تستهدف المؤسسة من خلالها توفير الحماية للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر، وتأمين متطلباتهم الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن خلال فصل الشتاء، الذي كثيرا ما يكون مصدر خطر لهذه الفئات، لانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار التي تصل حد السيول في بعض المناطق، لذلك تستعد المؤسسة لمواجهة الشتاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها للأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل الأعباء التى تواجههم.

احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنّ حملة الشتاء التي أطلقتها اليوم المؤسسة، تشمل عدد كبير من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، وتستمر حتى نهايته، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضاف أنّ الحملة تشمل توفير وسائل تدفئة مناسبة تحمي الأسر من برد الشتاء القارص عن طريق البطاطين والألحفة، وتشمل لحاف فايبر بقيمة 250 جنيها، وبطانية مميزة بقيمة 225 جنيها، وبطانية قطيفة بقيمة 400 جنيه، وتوفر الحملة الحماية الغذائية للأسر الأولي بالرعاية عن طريق حملة الطعام، التى تقدم عدد من الخدمات منها كرتونة مواد غذائية بقيمة 225 «كرتونة الخير»، وتحتوي على مواد غذائية بوزن 10 كيلو جرام، تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة 5 أيام، وتسلم للمسنين و الأسر الاولي بالرعاية، وأيضا تقدم كارت الخير بقيمة 200 جنيه كي تتمكن الاسرة من شراء احتياجاتها الغذائية وفق رغبتها، ويسلم للمرأة المعيلة للحصول على احتياجات أسرتها من منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية، ويصرف الكارت لمرة واحدة، وتقدم أيضا الحملة وجبة طعام ساخنة بقيمة 50 جنيه، تصل للأسر الأولي بالرعاية حتى منازلهم من خلال مندوبي مؤسسة مصر الخير، كما تقدم كيلو لحم صدقة بقيمة 160 جنيه ووجبة غير مطهية توزع على الأسر الفقيرة بقيمة 200 جنيه كما تقدم وجبة إفطار تلميذ بقيمة 20 جنيها.

حملة «سكن ودفئ»

وأشار المدير التنفيذي للبرامج إلى أنّ حملة «سكن ودفئ» تقدم للأسر الفقيرة الكسوة الشتوية، وتشمل جاكت للأطفال بقيمة 250 جنيه بمقاسات مختلفة من سن 6 سنوات وحتى 16 سنة، وأيضا تشمل قسيمة كسوة شتوية للطفل بقيمة 500 جنيه، وقسيمة قسوة شتوية للمسن بقيمة 500 جنيه أيضا، لنضمن لهم الحماية من برد الشتاء .

ولفت إلى أنّ حملة سكن ودفئ اهتمت بتحسين بيئة السكن للأسر الأولي بالرعاية من خلال عدة خدمات منها، سهم تحسين بيئة السكن بقيمة 500 جنيه، لرفع كفاءة المنازل سواء بالتسقيف أو الترميم وصيانة المنازل أو إعادة بنائها بالكامل، أو توفير المستلزمات والأثاث والأجهزة المنزلية، وسهم تأهيل دور الأيتام بقيمة 250 جنيه.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المؤسسة تستهدف من خلال الحملة، تقديم أكبر عدد من الخدمات التي توفرها الحملة للأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر، من خلال تبرعات المواطنين ورجال الأعمال أو الشركات أو القطاع الخاص، في إطار الدعم والتكافل دخل المجتمع لحماية الفئات المستحقة ومساندتها أمام الظروف الصعبة، التى قد تتعرض لها، مشيرا إلى تنوع مصادر جمع التبرعات بداية من الحساب البنكي رقم 100100 بجميع البنوك أو مكاتب البريد، أو من خلال الخط الساخن 16140، أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو من خلال التطبيقات الالكترونية على الموبايل، ومن خلال منافذ الدفع الإلكتروني.