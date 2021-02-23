حملة «شتاء مؤسسة مصر الخير» تتلقى 1000 بطانية للمشاركة في «دفيني»

تواصل حملة شتاء مؤسسة مصر الخير حملتها هذا العام تحت شعار «سكن ودفا»، التي تستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا، لتقديم الدعم لها في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص، حيث تبرعت شركة «سلوانا دايموند» للمؤسسة بـ1000 بطانية للمؤسسة، لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا، ضمن توزيعها خلال حملة الشتاء، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستهدفة لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية.

وقالت ريهام الصايغ، مدير إدارة الشراكات بمصر الخير، إن حملات الشتاء لهذا العام، التي أطلقتها المؤسسة في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، تستمر حتى نهاية فصل الشتاء، واستهدفت جميع محافظات الجمهورية، من خلال المكاتب التنفيذية لمؤسسة «مصر الخير»، والجمعيات الأهلية المشاركة.

وأكدت ريهام الصايغ، على أن التبرع العيني من شركة سلوانا دايموند بـ1000 بطانية جاء مشاركة منهم، بالحملة، ونتمنى استمرار التعاون مستقبلاً في العديد من المشروعات التي تدعم الأسر الأكثر استحقاقا.

وأضافت الصايغ أن مؤسسة «مصر الخير» تدشن حملات الشتاء سنويا، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن آمن، وبالطبع نحن نأمل في تحقيق التعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص لتحقيق التنمية الحقيقية للأسر الأكثر استحقاقا وحتى يتحقق مثلث التنمية مع الدور الكبير للقطاع الحكومي والوزارات المعنية في دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات قومية تحقق حياة كريمة للإنسان المصري.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة دايموند، محمد أبو هديب، أنه سعيد بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» في تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقا، خاصة خلال فصل الشتاء وما يشمله من تغيرات مناخية تحتاج إلى الاستعانة بوسائل للتدفئة قد تعجز هذه الفئات عن توفيرها لحماية اسرهم من البرد.

وأضاف أن تبرع الشركة بـ1000 بطانية لمؤسسة مصر الخير، جاء ضمن مبادرة «دفيني» التي أطلقتها الشركة لتوفير مجموعة من الأغطية الشتوية، وبعض المواد الغذائية، للمساهمة ولو بقدر قليل في إدخال السرور على قلب الأسر المستحقة، وشملت المبادرة بالإضافة للتبرع لمؤسسة مصر الخير، توزيع أغطية شتوية أيضا ومواد غذائية علي النازحين واللاجئين في عدة دول عربية، منها الأردن وفلسطين والعراق.