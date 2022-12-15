«رياضة النواب»: إنجاز المغرب بكأس العالم يعكس قدرة العرب على صناعة المستحيل

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المنتخب المغربي الشقيق، كسب احترام العالم أجمع رغم خسارته أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

رسالة المغرب للجميع.. العرب قادرون

وأكد رئيس لجنة الشباب، الذي شاهد المباراة من ستاد البيت بالدوحة، أن المغرب وجه رسالة للجميع بأن العرب قادرون على صناعة التاريخ، وإن الإرادة العربية قادرة على صناعة المستحيل، حيث اعتقد الجميع أن المنتخبات الغربية ستكون لقمة سائغة، على حد تعبيره.

وأضاف: الدول العربية قدمت درسا للجميع، بأنها بالعزيمة والإرادة والتخطيط قادرة على كتابة التاريخ، مستشهدا بما حققته المغرب بالأداء القوي المشرف في البطولة، وهو ما تحقق في التنظيم المبهر لدولة قطر، وهو ما نجحت مصر فيه من خلال تنظيم قمة المناخ، والنجاح الأسطوري للاعب المصري محمد صلاح.

الشباب قدموا نموذجا رائعا في التنظيم خلال مؤتمر المناخ

وأكمل: الشباب المصريون قدموا من قبل نموذجا للعالم أجمع بأن مصر قادرة بشبابها على صناعة التاريخ، وهو ما ظهر من تنظيم رائع لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ونجح بشكل مبهر، وبلور قيمة ومكانة مصر أمام العالم كله، إلى جانب التنظيم الجيد والمشرف والتحضير له بشكل جيد من مختلف مؤسسات الدولة، لمسنا جميعا الحضور القوى والمؤثر لقادة وملوك العالم.

كان منتخب فرنسا قد فاز على نظيره المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ستاد البيت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.