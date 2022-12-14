رئيس مجلس النواب يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للّغة العربية

يشهد مجمع اللغة العربية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية المقرر 17ديسمبر الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع، حيث يدير الفعالية الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب عضو المجمع، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الذي يلقي كلمة بعنوان: «اللغة العربية في الدستور والتشريع المصري».

اللغة العربية في التعليم

ويعقب كلمة رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد حسن المرسي عضو المجمع، بعنوان «اللغة العربية في التعليم: الواقع والطموح»، ثم كلمة الدكتور صابر عبد الدايم، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، بعنوان «اللغة العربية والتحديات الحديثة»، فضلا عن مشاركة الدكتور محسن رشوان الخبير بالمجمع والدكتور مصطفى رياض الخبير بالمجمع.

وتتخلل الكلمات قصيدتان من الشعر، حيث يلقي الدكتور أحمد تيمور الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، قصيدة بعنوان «هي اللغة»، كما يلقي الدكتور عبدالحكيم راضي، عضو المجمع قصيدة بعنوان «مقتطفات من الشعر».

خصم 30% على المطبوعات العلمية

جدير بالذكر أن الاحتفال هذا العام يشهد تكريم المجمع لعدد من الرموز والشخصيات المعنية بخدمة اللغة العربية في مجالات متنوعة وثرية، ويُقام الاحتفال على جلستين بينهما استراحة للتجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته، حيث يقيم المجمع خصمًا في هذا اليوم بنسبة 30% على مطبوعاته العلمية، و50% على أعداد مجلته العلمية المحكَّمة.