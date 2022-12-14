السيسي يلتقي أعضاء مجلس النواب الأمريكي.. ويؤكد: نهدف إلى صون أمن مصر المائي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم، بمقر إقامته بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معربا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي، في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة، وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدا الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

مجلس النواب الأمريكي

وأعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف، وإرساء مفاهيم التسامح الديني، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة الرئيس، للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد حوار متبادل بين الرئيس والقيادات الجمهورية بمجلس النواب، الذين حرصوا على الاستماع لتقديره تجاه مجمل الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

قضية السد الإثيوبي

كما تناولت المناقشات مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي من القيادات الجمهورية، مستجدات قضية السد الإثيوبي، ومن جانبه أكد الرئيس على موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي، من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك لضمان التدفق الطبيعي التاريخي لمياه النيل الي مصر، أخذا في الاعتبار، الاعتماد الكلي لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.

وعبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي المصري.