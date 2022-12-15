مستشار وزير التموين: تداول الذهب في البورصة السلعية مع بداية العام الجديد

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، بدء التداول الفعلي للذهب في البورصة السلعية مع بداية العام الجديد، بعد موافقة وزارة التموين على إدراجه، مشددا على «أهمية الخطوة للتجارة والصناع».

إدراج الذهب بالبورصة السلعية يعزز الصناعة

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قال فرج إن طرح الذهب في البورصة السلعية في مصر سيساهم في استقرار المهنة العريقة، التي سجلها المصريون القدماء على جدران معابدهم، بما يشهد لهم بالبراعة والتقدم في سبك وصياغة الذهب.

الدولة تولي اهتمام كبير لصناعة الذهب وتدعم العاملين بها

وشدد مستشار وزير التموين على اهتمام الدولة المصرية بدعم هذه الصناعة المهمة، عبر تنظيم المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية للذهب، مشيرا إلى نجاح معرض «نيبو 2» الخاص بعرض المنتجات المصرية.

وأضاف «ظهر خلال معرض نيبو 2 أنَّ المصوغات وصناعة الذهب المحلية تنافس العالمية، ولا ننتظر سوى مزيد من دعم الدولة»، مشيرا إلى أن «المعدن الأصفر ليس كماليات، بل مجال متكامل من مهنة وصناعة وتجارة مهمة، وهو عنصر أساسي للاقتصاد، وسلعة ومخزون استراتيجي للدولة أو الأفراد».

دعم تصدير الذهب بإلغاء الرسوم

وأكد فرج دعمه قرارات الوزارة الخاصة بالسماح بتصدير الذهب، وإلغاء الرسوم لتشجيع التصدير، واصفا الخطوة بـ«الإيجابية»، وأضاف «سواء السماح بالتصدير أو جلب المشغولات الذهبية من الخارج، فكلاهما تشجيع لحرية التجارة، طالما حدث وفق ضوابط وشروط معينة».