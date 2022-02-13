«التموين»: مستوى صناعة الذهب في مصر لا يقل عن إيطاليا والخليج والهند

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ الذهب استثمار ناجح للغاية، مشيرًا إلى أنه يشهد زيادة شبه سنوية في أسعاره تقدر بنحو 23% عالميا، وبالتالي فإنه من الأواني الاستثمارية المفضلة لدى المواطنين، كما أنه مخزن قيمة للمواطنين واحتياطي استراتيجي للدولة والأفراد والأسرة، مشددًا على أن صناعة الذهب في مصر أصبحت عالمية، وهو ما سيظهر في المعرض الذي ستقيمه في المعرض الذي تقيمه شعبة الذهب ووزارة التموين يوم السبت المقبل: «مستوى صناعة الذهب في مصر لا يقل عن إيطاليا أو الخليج أو الهند، بل يتفوق عليهم في أحيان كثيرة».

أسباب زيادة الأسعار

وحول زيادة أسعار الذهب في آخر 24 ساعة، أوضح «فرج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة «ON»: «هذه الزيادة حدثت بسبب أزمة أوكرانيا التي تعتبر البوابة الشرقية لقارة أوروبا وحلف الناتو، حيث أدى الاحتقان هناك إلى الضغط بشدة على الذهب تخوفا من نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا».

ضغوط قوية

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب يعاني من ضغوط قوية تدفعه إلى الارتفاع نتيجة الحديث عن رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل بالذهب، أكد ناجي فرج، أن الدمغ بالليزر هو التطور التقني الطبيعي للدمغات بدلا من الدمغ بالأختام التقليدية التي تشوه المشغول: «مع ارتفاع أسعار الذهب أصبحنا نلجأ إلى مشغولات أوزانها خفيفة جدا».

الدمغ بالليزر يمنع الغش

وشدد على أن الدمغ بالليزر يمنع الغش تماما وله مميزات كثيرة جدا وسيكون خطوة نوعية، لكنه لا علاقة له بسعر الذهب أو بالبيع أو الشراء، ولا توجد أي مشكلة في المشغولات الذهبية القديمة.