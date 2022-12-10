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وزير التموين: دمغة الليزر ستحدث طفرة كبيرة في صناعة الذهب بمصر

كتب:

وفاء الصعيدي
02:21 م | السبت 10 ديسمبر 2022
وزير التموين

وزير التموين

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، معرض الذهب والمجوهرات الدولي «نبيو» والمنعقد بالقاهرة في دورته الثانية خلال في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 35 عارضًا دوليًا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشترك من أسواق الشرق والأوسط وإفريقيا.

وقال «المصيلحي»، إنَّه سيتمّ عرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتصميمات خلال أيام المعرض، مؤكّدًا استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية.

وأضاف وزير التموين أنَّ مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر سيُحدث طفرة كبيرة في صناعة الذهب بمصر، نظرًا لأنَّه يواكب التكنولوجيا الحديثة، كما أنَّه سيحد من التلاعب في دمغ المشغولات، وبالتالي لا يستطيع أي شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية، نظرًا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتوكيد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أنَّ هذا المشروع سيعمل أيضًا على الحفاظ على حقوق المواطن.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.