650 ألف إجمالي إيرادات فيلم avatar 2 بدور العرض خلال 24 ساعة في مصر

حقق فيلم avatar 2 نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، إذ حصد 650 ألف جنيه فقط، أمس، في دور العرض بمصر، حسبما أكد الموزع السينمائي أنطوان زند لـ«الوطن».

عرض فيلم أفاتار في مصر

وبدأ عرض الفيلم أمس 14 ديسمبر، بشاشات عرض مصر داخل كل من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض.

مدة فيلم أفاتار

وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو ما كشف عنه المخرج كاميرون، قائلًا «لا أرغب في سماع شكوى من أي شخص بسبب طول مدة الفيلم، فهم يجلسون ويشاهدون التلفاز لمدة 8 ساعات، لقد شاهدت أطفالي يجلسون ويشاهدون 5 حلقات على التوالي، مدة الواحدة منهم ساعة، إليكم التحول الكبير في النموذج الاجتماعي الذي يجب أن يحدث: لا بأس أن تنهض وتعود لمشاهدة الفيلم».

وتكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء، مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات.