فيلم أفاتار يحقق 38 مليون دولار من مبيعات التذاكر مسبقة الحجز

حقق فيلم أفاتار الجزء الثاني نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه، حيث حصد بالفعل 38 مليون دولار من مبيعات التذاكر مسبقة الحجز، فيما قد تصل إيراداته عالميا، خلال نهاية الأسبوع الجاري، إلى نحو 250 مليون دولار.

نجاح فيلم أفاتار

بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم، الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، وفقاً لبيان الشركة المنتجة للفيلم.

عرض فيلم أفاتار في مصر

وبدأ عرض الفيلم اليوم 14 ديسمبر بشاشات عرض مصر داخل كل من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض.

وتكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء، مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات.

مدة فيلم أفاتار

وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو ما كشف عنه المخرج كاميرون، قائلًا «لا أرغب في سماع شكوى من أي شخص بسبب طول مدة الفيلم، فهم يجلسون ويشاهدون التلفاز لمدة 8 ساعات، لقد شاهدت أطفالي يجلسون ويشاهدون 5 حلقات على التوالي، مدة الواحدة منهم ساعة، إليكم التحول الكبير في النموذج الاجتماعي الذي يجب أن يحدث: لا بأس أن تنهض وتعود لمشاهدة الفيلم».