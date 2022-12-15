حبس شاب بتهمة الاستيلاء على أموال بطاقة ائتمانية خاصة بوالدة خطيبته

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس شاب، لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات، والحصول على أموال وإجراء عمليات شراء بها لحسابه الشخصي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث.

الاستيلاء على بطاقة دفع إلكتروني بالخانكة

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات، لتضررها من قيام شخص بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، والمربوطة على حسابها البنكي والاستيلاء على مبلغ مالي دون علمها.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخصا استغل المتهم صلته بالمجني عليها، كونه خطيب ابنتها، وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، وقام بالاستيلاء على تلك البيانات، واستخدمها في إجراء العديد من عمليات التحويل لحساب بطاقته البنكية، واستخدم الأموال المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمسكنه، وبحوزته البطاقة البنكية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقال المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، إن الواقعة تقع تحت طائلة القانون كسرقة بنية امتلاك منقولات خاصة بأشخاص آخرين، وفي حالة الواقعة المشار إليها يقع المتهم تحت طائلة المادة 24 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن عقوبة سرقة بطاقات الائتمان بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بغرامة قدرها 30 ألف جنيه ولا تتجاوز هذه الغرامة 50 ألف جنيه.