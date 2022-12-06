حبس عامل بتهمة قتل زميله بسبب خلافات على جمع الخردة في القليوبية

أمرت أجهزة التحقيق بقليوب بحبس عامل قتل زميله بسبب الخلاف على جمع الخردة في قليوب، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي في الواقعة.

ضبط عامل قتل زميله بقليوب

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عامل خردة لقيامه بالتعدي على زميله بسلاح أبيض «كتر»، محدثا إصابته بجرح طعني بالرقبة، والتي تسببت في وفاته بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلاف على تجميع الخردة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وصرحت بدفن الجثة.

إخطار بمقتل عامل على يد زميله

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من ربة منزل بقيام عامل خردة بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض «كتر»، وإحداث إصابته بجرح طعني بالرقبة، والتي تسببت في مصرعه بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة المركز.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «محمود أ س»، 22 سنة، عامل خردة، مقيم منطي دائرة المركز، بجرح طعني في الرقبة، على يد «ح ع ح»، 23 سنة، عامل خردة، ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، باستخدام سلاح أبيض «كتر»، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على جمع الخردة.

نقل المصاب للمستشفى

وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه توفي عقب وصوله خلال تلقيه العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقعة في الحادث تصل للسجن المؤبد، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، والسجن مدة تصل 7 سنوات في حالة القتل الخطأ، وفق إحالة القضية للمحكمة عقب استيفاء التحقيقات، وتصل الإعدام في حالة توافر ركن القتل العمد وسبق الإصرار.