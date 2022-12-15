القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة بالقليوبية 

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 26 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 37 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ 7324 حكما قضائيا متنوعا وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.