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«المرور»: ضبط 67 ألف مخالفة تجاوز سرعة على الطرق فى يوم واحد 

كتب:

محمد بركات
12:51 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
ضبط مخالفات مرورية متنوعة- صورة أرشيفية

ضبط مخالفات مرورية متنوعة- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67753 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

مخالفات مرورية متنوعة

- 20477 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 170 مخالفة السير دون تراخيص.

- 10 دراجات نارية مخالفة.

- 26 مخالفة موقف عشوائى.

- 25 مخالفة شروط الترخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة حملاتها  لضبط المخالفات المرورية.

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