حملة أمنية تداهم مخازن الأعلاف مجهولة المصدر في الشرقية 

واصلت وزارة الداخلية جهود حماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حماية الثروة الزراعية الأعلاف والمبيدات والمخصبات

وضبطت الحملة 4 قضايا عبارة عن «مخزن - 2 محل - معرض»، بإجمالي مضبوطات 31,5 طن أعلاف حيوانية متنوعة دون ترخيص و1395 عبوة أدوية بيطرية متنوعة دون ترخيص ومجهولة المصدر و1480 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية متنوعة دون ترخيص.

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط عدد 5 قضايا صيد مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.