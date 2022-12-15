«حماة الوطن»: مصر ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إمن مصر ستظل ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي، مؤكدا أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط الأمريكية والإفريقية، عن إمكانية حدوث تغيرات جوهرية في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا، ومن هنا جاءت أهمية القمة الإفريقية الأمريكية، لتعزيز التعاون.

وأوضح نصير، في بيان، أن القمة تأتي في ظل التنافس الدولي من جانب القوى الكبرى، خاصة الصين التي أصبحت أكبر شريك ثنائي الاتجاه للقارة السمراء، حيث بلغت قيمة تلك الشراكة العام الماضي، 254 مليار دولار، ومن هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، على بناء وتقوية الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع القارة الإفريقية، لعودة بناء الثقة من جديد مع القارة السمراء.

الوضع الإقليمي مضطرب

واثنى اللواء طارق نصير، على ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن الوضع الإقليمي مضطرب ويفرز تحديات متصاعدة، وعلينا الانتباه إلى خطورة عدم الاستقرار والإرهاب، الذي طالت تداعياتة العديد من الدول، بالإضافة إلى تداعيات الازمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد والأمن والطاقة والغذاء بالعالم، وعلينا التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، في تعزيز استراتيجية الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، حيث ركزت مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع كل الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، لزيادة التبادل التجاري.

دعم وتمويل القارة الإفريقية

وأوضح نصير، أن مصر قدمت رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الإفريقية، خاصة خلال جائحة كورونا، ودعت الشركاء الدوليين إلى توفير التمويل المستدام، لسد الاحتياجات الصحية للدول الأفريقية، مضيفا أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية، في استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي.