قناة القاهرة الإخبارية: القمة الأمريكية الأفريقية ركزت على الأمن الغذائي والطاقة

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة واشنطن، إن جلسات القمة الأمريكية الأفريقية تناولت القضايا التي تؤرق القارة السمراء من توفير الطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي والأمن والسلام والإرهاب والحوكمة وتمكين القيادات الشابة وحقوق الإنسان وانتشار الأوبئة والأمراض والمجاعة.

مساهمات أمريكية لأفريقيا

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تتشاور مع ممثلي القارة الإفريقية لاختيار الموضوعات التي تهمهم وهو ما بدا واضحًا في المنتديات التي عُقدت اليوم.

وشدد على أن أمريكا لا تريد أن تحذو حذو الصين وروسيا فيما يقدمانه لإفريقيا، وترغب في أن تكون مساهمتها بمنحى مختلف عنهما في ظل ما تزخر به الدول الإفريقية من طاقة الشمس والرياح.

وتابع أن فعاليات اليوم الثاني سيتم تخصيصها لمناقشة القضايا المشتركة بين واشنطن والقارة الإفريقية ودعم التعاون المشترك في الاقتصاد والتجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة والاستغناء عن الوقود الأحفوري في ظل وجود 17 دولة إفريقية تتضرر من التغير المناخي.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن المشروعات التي تسعى الولايات المتحدة لإنشائها في القارة السمراء ستعتمد على الطاقة النظيفة بعكس المشروعات الصينية التي تتمحور حول الوقود الأحفوري والنفط.

جلسات اليوم الأول

وشهدت جلسات اليوم الأول من القمة الأمريكية الإفريقية، تواجد مسؤولين كبار على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي حضر منتديين هما القيادات الشابة الإفريقية، والتغير المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة وكيفية دعم البنية التحتية للطاقة في دول القارة.

وحظي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخصيص مجلس لرعاية المغتربين الأفارقة في أمريكا باهتمام كبير داخل أروقة المنتدى، لأنه يسهم كثيرًا في تحسين أحوال المهاجرين من القارة السمراء.