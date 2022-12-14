قناة «القاهرة الإخبارية»: القمة الأمريكية الأفريقية تعكس أهمية القارة السمراء

قالت الكاتبة والباحثة السياسية هدى الهمامي، إنّ القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تعقد في واشنطن، تسلط الضوء على أهمية القارة السمراء بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، موضحة: «يجب أن نركز على حساسية التوقيت الذي اختارته الولايات المتحدة لتنظيم تلك القمة».

أفريقيا أصبحت محل تقارب مع الدول الكبرى

وأضافت «الهمامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر «النشرة المغاربية»، من تقديم الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ لهذه القمة أسباب ودواعي سياسية واقتصادية بحتة، حيث أن القارة الأفريقية أصبحت محل اهتمام وتقارب الدول الكبرى مثل الصين وروسيا وألمانيا، بالإضافة إلى تركيا.

وتابعت، أن واشنطن تحاول من خلال هذه القمة إيجاد موطئ قدم لها في القارة الأفريقية بعدما تم التباعد بينهما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفع شعار أمريكا أولا.

بايدن يحاول استعادة مكانة الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن بايدن يحاول استعادة مكانة الولايات المتحدة في القارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن نحو خمسين من القادة الأفارقة يشاركون في القمة وسيطرحون مطالبهم.

ولفتت، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون له مقاربة من خلال المشاركة في هذه القمة، حيث يحمل مقاربة للنمو والوحدة الأفريقية، ومن خلال مشاركته حاليا سيسعى أيضا إلى توقيع أو إبرام عدد من الاتفاقيات لصالح الاقتصاد التونسي.