كلمة الرئيس في سجل شرف البنتاجون: حريص على ترسيخ العلاقات بين مصر وأمريكا

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» نص كلمة الرئيس في سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، ضمن أنشطة الرئيس السيسي، خلال مشاركته في القمة «الأفريقية - الأمريكية» المنعقده في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء نص كلمة الرئيس كالتالي: «إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الصرح الذي يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بأوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكي، وبهذه المناسبة وبصفتي رئيس لجمهورية مصر العربية أؤكد حرصي على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصري والأمريكي».

وتابع الرئيس في كلمته: «أتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التي طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائى المشترك في كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا. مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار».