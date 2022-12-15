قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «EXTRA NEWS»، موضوع في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «السيسي في واشنطن: حريصون على حماية أمننا المائي» والذي تناول تصريحات الرئيس السيسي، التي أكّد خلالها التمسك بإبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي؛ لضمان التدفق الطبيعي التاريخي لمياه النيل إلى مصر.

الرئيس السيسي يناقش قية السد الأثيوبي بواشنطن

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استهل لقاءاته بمقر إقامته في واشنطن، على هامش القمة «الأمريكية - الأفريقية»، المنعقدة في العاصمة الأمريكية بإفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، إذ ناقش معهم عددًا من القضايا التي تهم الجانبين، خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي.