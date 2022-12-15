بعد وصول العائد لـ18.8%.. كيف تشتري أذون الخزانة بديل الشهادات البنكية؟

مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لـ18.8% في آخر مزاد لـ«البنك المركزي المصري» الأسبوع الماضي، متجاوزةً أعلى شهادة بنكية في البنوك المصرية كافة، تتجه الأنظار إلى أذون الخزانة باعتبارها بديلاً أكثر عائداً وأكثر مرونة مقارنة بغيره من المنتجات المصرفية الأخرى.

عائد مرتفع على أذون الخزانة المصرية

الخميس الماضي، وصل سعر العائد على أذون الخزانة في العطاء، بين 13.75% و18.90% فيما بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة ما بين 18.69% و18.81%، حيث طرح «المركزي» أذون خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، بهدف جمع سيولة من السوق.

استرداد أصل المال خلال فترة قصيرة

أمام العائد المرتفع على أذون الخزانة، بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 5% منذ مارس الماضي، يلجأ الأفراد للاستفادة من عائد أذون الخزانة، باعتبارها بديلاً أفضل من الشهادات البنكية والودائع، حيث تمتاز بقِصر آجل أذون الخزانة فتبدأ من 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة على الأكثر، بعكس الشهادات التي تبدأ من سنة و3 سنوات أو أكثر.

الحصول على العائد مقدماً

تمتاز أذون الخزانة المصرية بحصول المُدخِر على عائد أمواله في اليوم الأول من عملية الشراء، وإن خضع بعد ذلك لضريبة 20% على العائد، إلا أن أصل أمواله تبقى آمنة دون مساس، كما يتم تحديد العائد على الأذون والسندات بشكل أسبوعي، فتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على الشراء، كما أنه بمقدور مشتري أذون الخزانة التخلص منها بالبيع، دون شرط الانتظار مدة 6 أشهر كما في الشهادات البنكية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن «المركزي» عزمه طرح أذون الخزانة المصرية، نيابة عن وزارة المالية، يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 27.5 مليار جنيه، بطرح أول لآجل 91 يوماً بقيمة 7.5 مليار جنيه، و20 مليار جنيه للطرح الثاني آجل 273 يوماً.

مرتان أسبوعياً

وتوكل وزارة المالية للبنك المركزي المصري، طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تضم أذون الخزانة المصرية والسندات، وتطرح وزارة المالية، عبر «المركزي» أذون الخزانة بواقع مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس، بـ4 آجال متنوعة: (3، 6، 9 أشهر وعام)، وتذهب حصيلة العطاءات المطروحة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023 وسد العجز في الموازنة.

كان «البنك المركزي» قد طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، 5 ديسمبر الجاري، بهدف جمع 990 مليون دولار، كما طرح في 7 نوفمبر الماضي، سندات خزانة مقومة باليورو بقيمة 695 مليون يورو.