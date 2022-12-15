موزع سينمائي يكشف سبب انخفاض إيرادات فيلم أفاتار الجزء الثاني

حقق فيلم أفاتار الجزء الثاني، إيرادات متوسطة، إذ حقق 650 ألف جنيه فقط، أمس، في دور العرض السينمائية المختلفة بمصر، إذ بدأ عرض الفيلم أمس 14 ديسمبر بشاشات عرض مصر.

موزع سينمائي يكشف سبب انخفاض إيرادات الفيلم

وقال الموزع السينمائي أنطوان زيد، لـ «الوطن»، أنّ سبب انخفاض إيرادات فيلم افاتار في اليوم الأول من طرحه بدور العرض، بسبب متابعة الجمهور لمباراة المغرب، أمس، في نصف نهائي مونديال كأس العالم، والتي انتهت بخسارته أمام منتخب فرنسا 2-0.

وأشار أنطوان زند، إلى أنه من المتوقع زيادة إيرادات الفيلم، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة في الإجازات الأسبوعية.

سينمات تعرض فيلم أفاتار

يعرض فيلم أفاتار داخل كلا من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض.

مدة الفيلم 3 ساعات و12 دقيقة، وسيتم بدء عرض الفيلم مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومين.