«إيجاك» يعتمد المعمل المرجعي بالمستشفى البيطري للقوات المسلحة

حصل المعمل المرجعى للتلقيح الاصطناعي ونقل وحفظ الأجنة بالمستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعملية التابعة لإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة من المجلس الوطني للاعتماد، لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقا للمواصفات الدولية ISO/IEC17025 :2017 من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».

ونظمت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، فعالية تسلم شهادة الاعتماد الدولي، عُرض خلالها فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، تناول منظومات التطوير والتحديث داخل منظومة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إعداد نظام الجودة بالمعمل.

وألقى اللواء طبيب بيطري أحمد محمد الشاذلي مدير إدارة الخدمات البيطرية، كلمة أكد فيها أن حصول المعمل على شهادة الإعتماد الدولى، جاء تتويجاً للعديد من الإجراءات وورش العمل، لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة وتطوير جميع الجوانب التعليمية والإدارية للمعمل طبقاً لأحدث النظم العالمية للجودة.

وألقى المهندس أحمد محمد نصر مدير عام إدارة اعتماد معامل الإختبار بالمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذي تتمتع به إدارة الخدمات البيطرية، ما أسهم في حصول المعمل المرجعي للتلقيح الاصطناعي، ونقل وحفظ الأجنة للقوات المسلحة، على شهادة الاعتماد الدولية.

وفى نهاية الفعالية، جرى تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الخدمات البيطرية وتبادل الدروع، حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة، وممثلي المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».