حالة حمل نادرة في أسيوط.. طبيب يكشف سبب تعدد الأجنة ومخاطره

في حالة نادرة الحدوث حملت سيدة من محافظة أسيوط 7 أجنة، ولم تصدق عقلها حين أخبرها الطبيب بها العدد، فأصابها الذهول والحيرة، أجرى لها الطبي المتابع لحالتها اختزال للأجنة، أي إيقاف نبض 3 أجنة، ولدت منهم توأمين في الشهر السابع، يعيش منهم طفلين مع الأم بعد وفاة اثنين داخل الحضانة.

الدكتور محمد تمزار، أخصائي النساء والتوليد وعضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، علق على حالة حدوث حمل سيدة في 7 أجنة، قائلاً: إنها تعد من الحالات النادرة، وتعرض السيدة لمشاكل كبيرة، وقرار اختزال الأجنة، كان حلا سليمًا لإتمام الحمل دون حدوث ولادة مبكرة، موضحًا أن اختزال الأجنة لا يسبب مشاكل، حيث يمتصها الجسم، لذا لابد أن يتم هذا الإجراء خلال الأسبوع السادس بمجرد ظهورها كيس قبل أن تتخلق.

الحمل في أكثر من جنين يعرض الأم لمشاكل كبيرة

وأوضح عضو الجمعية الأوربية للمناظير الجراحية، أن الحمل في أكثر من توأم مشاكله أكثر خطورة، وهذا يعتمد على نوع المشيمة، وما إذا كانت تغذي جميع الأجنة ففي هذه الحالة تكون نسبة الخطورة عالية، أو لكل جنين مشيمة على حدة فهنا يقل الخطر نسبيا، لافتًا إلى أن الطبيب لا يستطيع التحكم في هذه الحالات بل تعتمد على انقسامات الخلايا نفسها.

وتكون حالات زرع عدة أجنه فقط بالحقن المجهري، والأفضل على الإطلاق لأي سيدة أن يكون الحمل جنين واحد فقط، إذ أن التوأم في حد ذاته حالة تنطوي على الكثير من المضاعفات والمشاكل في أثناء الحمل مثل القيء المستعصي وارتفاع ضغط الدم وسكر الحمل ومشاكل الولادة المبكرة بالنسبة للسيدة، فضلا عن تناقص فرص استكمال نمو الأجنة، حسبما أوضح «تمزار»، لافتًا إلى أن الطبيب المعالج هو من يتحكم في عدد الأجنة وهذا يتوقف على جودتها، فإذا كانت ضعيفة يحاول زرع عدد أكبر، أما إذا كانت جيدة يقلل عددها.

أخصائي النساء والتوليد يوضح أسباب زيادة عدد الأجنة

وأوضح «تمزار»، الأسباب المؤدية لزيادة عدد الأجنة، حيث أن «منشطات التبويض» هي المسؤولة عن زيادة عدد الأجنة، ويوصي بها للسيدات اللاتي يعانين مشاكل «التبويض» بسبب «تكيسات المبايض» وضعف هرومون الغدة النخامية المسؤول عن تنشيط المبيض، لتساعد على الحمل: «مش أي حد ياخدها وخلاص».

المنشطات لا تضمن حدوث حمل متعدد الأجنة

وهناك أنواع كثيرة من «منشطات التبويض» وتختلف جرعتها من سيدة لأخرى بحسب الحاجة إليها والحالة الطبية، وفقا لأخصائي النساء والتوليد، الذي أكد أنها لا تضمن حدوث حمل متعدد «عدد كبير من التوأم»، لكن قد يحدث هذا إذا كانت السيدة لديها تاريخ وراثي في العائلة مرتبط بإنجاب عدد كبير من التوأم، نافيًا وجود علاقة بين المنشطات الجنسية للزواج فهي لا تؤثر على الحمل إطلاقا وليس لها علاقة بعدد الأجنة أو نوعها.