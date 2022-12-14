حالة نادرة بأسيوط.. سيدة حملت في 7 أجنة بسبب تناول المنشطات

لم تصدق عقلها حين أخبرها الطبيب أنها تحمل في بطنها 7 أجنة دفعة واحدة، أصابها الذهول والحيرة، تنظر إلى بطنها وتسأل كيف تحمل كل هذه الأجنة.. هذا ما حدث داخل محافظة أسيوط، إذ فوجئ أحد أطباء النساء والتوليد بسيدة تحمل 7 أجنة دفعة واحدة.

الدكتور إسلام سعيد، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بأسيوط، روى لـ«الوطن»، واحدة من أغرب الحالات التي مرت عليه، حينما زارته سيدة وزوجها بعد عِلمهما بالحمل، وبعمل الأشعة فوجئ الطبيب بوجود 7 أجنة في الرحم: «عرفت من الأشعة من أول زيارة لها وفوجئت طبعًا بالعدد ده من الأجنة».

إيقاف نبض الأجنة لاستمرار الحمل

استكملت السيدة حملها حتى الشهر الثالث، وبعدها أجرى «إسلام» اختزال للأجنة، أي إيقاف نبض أكثر من جنين، وفقا له: «عملنا إيقاف نبض لـ3 أجنة، مكنش في فرصة نختزل أكتر من كده، كملت الحامل بـ4 أجنة في الرحم وولدت توأمين في الشهر السابع».

ولادة طفلين بعد 7 أجنة بالرحم

من7 أجنة في رحمها إلى طفلين يعيشان معها الآن، هكذا انتهت أغرب حالة حمل مرت على الطبيب، بعد وفاة طفلين داخل الحضانة، ويوضح «سعيد» أن حالة الحمل بعدد من الأجنة يكون نتيجة تناول المنشطات، موضحًا: «تناول المنشطات بيؤدي إلى وجود أكثر من بويضة في الرحم، وفي اعتقاد خاطئ أن كل عدد الأجنة ده شيء كويس، فعاوزين يحملوا بأكبر من عدد مرة واحدة، ودايمًا ولادة أكثر من طفل بتكون قيصري».

حالات أخرى نادرة وغريبة

الحالات الغريبة والنادرة في الحمل ليست الـ7 أجنة في رحم واحد فقط، بل فوجئ أيضًا بسيدة حامل في توأمين، بحسب ما قاله الطبيب لـ«الوطن»، إضافة إلى حالات أخرى موضحًا: «مرات كتير عدت عليا لسيدة حامل في 3 و4 و5 أجنة، وفي الغالب عن طريق عملية أطفال أنابيب».