إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى برج العرب بعد تعرضها لانفجار الرحم

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، نجاح أطباء مستشفى برج العرب المركزي في إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها عقب انفجار الرحم.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب المركزي، إنّ المستشفى استقبل أمس الأول الخميس، سيدة حامل في شهرها التاسع بعد حدوث انفجار لرحمها وحالتها سيئة ونزل الجنين وقلبه شبه متوقف.

جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمي

وأضاف «مختار»، في بيان نقلته مديرية صحة الإسكندرية، اليوم السبت، أن أطباء المستشفى قد أجروا جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمي لإيقاف النزيف ونقل الدم والبلازما لها، كما تم التعامل الطبي وإسعاف الطفل ونقله إلى الحضانة

وأكد مدير مستشفى برج العرب المركزي، أن حالة الأم والطفل حاليا مستقرة تحت المتابعة من الأطباء، وينتظر خروجهما في أقرب وقت.

وأجرى العملية فريق من أطباء النساء والتوليد من مستشفى برج العرب، بقيادة الدكتور أيمن رشاد، وأجرى التخدير الدكتور وليد مختار.