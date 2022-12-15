من هو باسل رحمي رئيس جهاز «المشروعات» الجديد؟.. خبير في «التمويل»

يتولى باسل رحمي، منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مطلع شهر يناير المقبل لمدة عام، بحسب قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتذار نيفين جامع، عن استكمال مدة عملها رئيساً تنفيذياً لـ«الجهاز».

باسل رحمي رئيسًا لجهاز تنمية المشروعات من أول يناير 2023

يختص «الجهاز» الذي يتولى باسل رحمي رئاسته بعد 15 يوما من الآن، الجهة المسئولة في الدولة عن تنمية المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، فضلاً عن ريادة الأعمال، ويعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالشراكة مع 600 جمعية أهلية و1800 فرع من البنوك، وعبر 33 فرع منتشرين في محافظات الجمهورية، وعدد من شركاء التنمية.

ويمتلك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية «المشروعات الصغيرة»، خبرة كبيرة في مجال تمويل كلاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء إبان عمله في القطاع المصرفي في وقت سابق، أو خلال توليه مسئولية عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع بوقت سابق.

ودرس باسل رحمي إدارة الأعمال في جامعة «فريد هاردمان» الأمريكية، وحصد درجة البكالوريوس فيها عام 1995، وتدرج في العمل في القطاع المصرفي في أكثر من بنك، وتولى مسئولية شركات تمويل تلك المشروعات في وقت سابق.

شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

كانت آخر المناصب التي تولاها الرئيس الجديد لـ«جهاز المشروعات»، هو العضو المنتدب ونائب رئيس شركة «شاري» المتخصصة في المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والتي أسسها أحد البنوك البارزة ليكون ذراعًا له في تمويل تلك المشروعات.

واختير «رحمي»، في وقت سابق ليعمل كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب لشركة «سندة»، في عام 2017، وهي شركة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، أطلقها البنك العربي الإفريقي الدولي، بالتعاون مع كيانات ألمانية.

كما عمل باسل رحمي، في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية سابقاً.

وعمل «رحمي» في عدد من البنوك الإقليمية والعالمية، في وقت سابق.