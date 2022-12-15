رئيس «الإنجيلية» يشارك في حفل رسامة شمامسة جدد للكنيسة المعمدانية الأولى بالقاهرة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، بالكنيسة الإنجيلية المعمدانية الأولى بالقاهرة، في حفل رسامة شمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخلفاوي، شبرا، بحضور القس خلف بركات، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية، والدكتور القس منير صبحي، راعي الكنيسة ورئيس المجمع المعمداني السابق، والنائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل شبرا.

وشارك في برنامج الاحتفال، القس عادل عزت نصير، نائب رئيس المجمع المعمداني، والقس فارس أبو فرحة، مؤسس خدمة الجيل الثاني، والقس بشرى جون، سكرتير المجمع، والقس عماد سامي، بالمجمع المعمداني، والشماس عصام زكي إبراهيم، والشماس رامي جدعون، والمهندس كمال قليني، وقدم خدمة الترانيم الأخ ناصف صبحي.

وفي بداية كلمته، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لكل من الشمامسة الجدد، جانيت نجيب، ورفيق منير، وسمر مجدي، ونشأت جدعون، وهاني إسحق، ووليد مدحت، بمناسبة رسامتهم شمامسة جدد للكنيسة المعمدانية بالخلفاوي، كما وجه رئيس الطائفة التهنئة لرئيس المجمع المعمداني وراعي الكنيسة وجميع شعب الكنيسة العزيز.

«زكي»: جوهر خطية الإنسان الرغبة الدفينة في الاستقلال عن الله

وقال «زكي» في كلمته: «جوهر خطية الإنسان، الرغبة الدفينة في الاستقلال عن الله، وأن يكون بعيدًا عن الله، والوقوع في الدينونة من خلال الرغبة في الانقسام والعنف وتوجيه الاتهامات والتهميش».

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: «نصلي اليوم أن يمنحنا الله القدرة على الإيمان بالوحدة معًا، وأن نبني معًا جسد الكنيسة الواحد، ونبني بعضنا بعضًا».