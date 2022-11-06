رئيس الطائفة الإنجيلية: استضافة مصر قمة المناخ COP27 نجاح تاريخي للدولة وفخر للمصريين

عبر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، خلال بيان للكنيسة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقال زكي، في بيان للكنيسة الإنجيلية، إن استضافة مصر قمة المناخ COP27 نجاح تاريخي للدولة المصرية، وفخر لكل مصري، كما نعتز بمشاركة الهيئة الإنجيلية في قمة المناخ، ونعمل بكل طاقتنا في قضية تغير المناخ على عدة مستويات، تخدم المجتمع المصري، من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني «المرشد الذكي» للمزارعين، ونموذج الزراعة التعاقدية مع صغار الفلاحين، ومبادرة ازرع بالشراكة مع التحالف الوطني ووزارة الزراعة المصرية.

نعتز بمشاركة الهيئة الإنجيلية في قمة المناخ ونقوم بدورنا الوطني ونساهم بكل خبرتنا

وأضاف رئيس الإنجيلية، «بجانب دور منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية في دعم مبادرات القادة الدينيين للتوعية بالنصوص الدينية الداعية لحماية خليقة الله.. نعتز بدورنا الوطني التنموي الطويل ونساهم بكل خبرتنا على الأرض، ورسالتنا لكل شركائنا الدوليين، نرحب بجميع ضيوف COP27 ونصلي من أجل نجاح بلادنا».

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27

جدير بالذكر، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، التي تستضيفها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.