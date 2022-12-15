المدير التنفيذي لمركز سميث للابتكار التكنولوجي بأمريكا يزور معهد بحوث الإلكترونيات

استقبلت الدكتور شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، اليوم، الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل المدير التنفيذي لمركز سميث للابتكار التكنولوجي بجامعة جونسون سي سميث بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

جولة تفقدية للمعهد وإنشاءات ومبان المدينة العلمية

بدأت الزيارة بجولة تفقدية للمعهد والانشاءات ومباني المدينة العلمية الجاري إنشائها، ومعرض المخرجات البحثية بالمعهد، وكذلك المعامل المركزية، ومنها معمل تصنيع الدوائر الالكترونية، معمل إعادة تدوير المخالفات الالكترونية، معمل تصنيع البطاريات، معمل جهاز XRD، معمل قياس الموجات الميلليمترية، معمل قياس الامتصاص النوعي، معامل النمذجة، وكذلك زيارة الجناح الخاص بحاضنة الشركات الناشئة، والاطلاع على منتجات ومخرجات تلك الشركات.

‎وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار نقل الخبرة العالمية في ضوء تبني الوزارة لإنشاء مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا، تفعيلا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال دعم الابتكار، وريادة الأعمال، والمدن العلمية، والاستفادة من خبرات دكتور تيريك في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال، وآليات التسويق لمخرجات البحث العلمي والتكنولوجيات الواعدة، من خلال تحديد الأسواق المناسبة.

وجذب الشركاء من الصناعة والشركات العالمية ورجال الأعمال، الذين يمكنهم مواصلة تطوير وتصنيع المنتجات، والتعرف على احتياجات المستهلكين، وفي نهاية كلمتها وجهت الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ونائبه لشئون البحث العلمي الدكتور ياسر رفعت، والدكتور محمد ماهر، لشمول المعهد ضمن برنامج الزيارة للخبير الأمريكي، والدكتورة ماجي ناصف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت بمصر، على مجهوداتها.

‎فيما أبدى الخبير الأمريكي الدكتور تريك تيدويل سعادته برؤية الإمكانيات البحثية والعلمية، التي يتفرد بها المعهد في مجال صناعة الإلكترونيات، مشيدًا بالمعامل المتخصصة وتجهيزاتها المتقدمة، التى من شأنها خدمة قطاعات الدولة المختلفة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

كما أشاد الخبير، بالموقع الجغرافي للمعهد، وقربه من مطار القاهرة، والشركات الصناعية المتخصصة بالمنتجات الإلكترونية.

وفي الختام، أبدت شيرين محرم رغبتها في استمرار التواصل مع الخبير الأمريكي، للاستفادة من خبراته لوضع منظومة أداء لمدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، والمساهمة في تقييم الأعمال، باستخدام بطاقة الأداء المتوازن Balance Scorecard (BSC)، وكذلك وضع مقترح للأسلوب الأمثل لمنهجية التشغيل للمدينة العلمية.

وفي ختام زيارته، أكد تميز مصر بوجود مناخ أمن، وقوة بشرية ضخمة، يساهم في دعم وتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات التكنولوجيا وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية.

‎والجدير بالذكر، أن هذه الزيارات تدعم إستراتيجية معهد بحوث الإلكترونيات ودوره الريادى فى تحقيق التكامل بين مخرجات الأبحاث العلمية ومتطلبات الصناعة والاقتصاد المعرفي لتحقيق التنافسية في التنمية الاقتصادية اتساقا مع أهداف ورؤية مصر 2030.