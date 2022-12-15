رامز أمير في مغامرة مع العقاب بـ«الجارح»

نشر الفنان رامز أمير، فيديو من التدريبات النهائية لفيلمه الجديد «الجارح»، وظهر معه في الفيديو طائر «العقاب» وهو من أشرس الطيور الجارحة.

وعلق رامز أمير، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «أول حاجة وحشتونى جدًا، وعارف أنى مختفى بقالى كتير بس هتعرفوا ليه لما تتفرجوا على الفيديو.. الناس اللى متابعانى عارفة أد إيه انا بحب شغلى، وأنى دايمًا بختار لنفسى الطريق الصعب اللى محدش مشى فيه قبل كده، وهى دى متعتى، أنى أتعب لأن بالنسبالى التعب هو اللى بيدى طعم للحياة».

الفيلم أخد مني مجهود وتعب لمدة سنتين

أضاف رامز أمير، «بعد الأكشن اللى عملته، اتقالي كلام كبير أوي عليا، حملنى المسؤولية، فكان لازم أتعب أكتر واشتغل على نفسى أكتر، المرة دى أنا جايلكم بفكرة مجنونة حبتين، فيلم (الجارح)، الفيلم ده أخد منى مجهود وتعب لمدة سنتين، كانت الخطوة الأولى والأهم أننا نكتب فيلم محترم مش مجرد شوية أكشن و خلاص».

وتابع رامز أمير: «الخطوة التانية أنى أطور نفسى فى الأكشن أكتر وأدرب الطير اللى هيبقى مفاجأة فى الفيلم إن شاء الله، الطير الجارح ده اسمه العقاب وده من أشرس الكائنات اللى ربنا خلقها وتدريبه صعب وخطر جدًا، ابتديت معاه من الصفر عشان اعلمه يقف قدام الكاميرا ويعمل أكشن معايا كمان، يمكن فى ناس تقول عليا مجنون بس الحقيقة أنى مجرد واحد بيحب يجتهد ويتعب، ربنا هو اللى إدانى النعمة دى ودى نعمة كبيرة أوى إنك تستمتع بالمشوار اللى بتمشيه عشان حلمك، الحمد لله».

الناس قالت عليا إني مستقبل الأكشن في مصر

وأضاف رامز أمير «أنا وعدتكم إنى هعمل اللى أقدر عليه عشان أكون قد مسؤلية تشجيعكم ليا و دعمكم، كلمة صعبة أوى لما الناس تقول عليا مستقبل الأكشن فى مصر، الجملة دى دايمًا كانت قدام عينى، وهى اللى خلتنى اشتغل على مشروع لمدة سنتين، عشان أقدملكم حاجة تليق بيكم وكل اللى بتمناه دلوقتى إن ربنا يقدرنا و نعرف نعمل نقلة فى السينما المصرية. دعواتكم و استنوا فيلم أكشن أول مرة يتعمل فى الوطن العربى.. فيلم الجارح»، وذلك دون الإفصاح عن تفاصيل الفيلم حتى الآن ومن المنتظر أن يفصح عنها قريبًا.