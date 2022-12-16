السيطرة على حريق «غرفة نوم أطفال» في شقة ببورسعيد دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية ببورسعيد على حريق نشب في غرفة نوم أطفال بشقة في برج سكني في حي المناخ، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر بشرية.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية ببرج سكني بمنطقة أبراج خان الخليلي بحي المناخ، بجوار سينما الأهلي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ولم تتلق هيئة الإسعاف بلاغات بوجود حالات اختناق أو إصابات.

كما انتقلت سيارات طوارئ الغاز والكهرباء إلى المنطقة، وتم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لمنع انتشار الحريق.

السيطرة على الحريق

وتبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن ماسا كهربائيا اندلع بحجرة نوم الأطفال، وانتبهت الأسرة له، وتم استدعاء رجال الإطفاء الذين حضروا على الفور، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران للغرف المجاورة، كما قام رجال الإطفاء بعمليات التبريد اللازمة لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.