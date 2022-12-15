اندلاع حريق في 3 أحواش مواشي بقرية المطيعة بأسيوط (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق اندلع اليوم الخميس، في 3 أحواش مواشي بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في «المطيعة»

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في 3 أحواش مواشي، بقرية المطيعة التابعة إلى مركز أسيوط.

ووصلت على الفور إلى موقع البلاغ قوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في 3 أحواش مواشي، ملك شقيقين هما: محمود عبدالعزيز عليوه، ومحمد عبدالعزيز عليوه، بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، لكن أسفر الحريق عن نفوق بعض الطيور الصغيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات.