نشوب حريق بمنزل وإصابة عامل في أوسيم

نشب حريق بمنزل بشارع مسجد زمزم بشتيل دائرة القسم، أسفر عن حرق محتويات غرفة بالكامل، وإصابة عامل بحروق بالذراعين والقدمين، جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العينى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل بشارع مسجد زمزم بشتيل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحريق في شقة بالطابق الأرضي، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عنه حدوث تلفيات بالشقة، عبارة عن محتويات غرفة بالكامل، وإصابة عامل 23 سنة مقيم بذات العنوان، بحروق بالذراعين والقدمين.

وجرى نقله لمستشفى قصر العيني، تم التقابل مع مالكة الشقة والدة المصاب 58 سنة ربة منزل، وبسؤالها قررت بأن الحريق بسبب ماس كهربائى بشاشة التلفاز، ولا تتهم أحد بشيء، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.