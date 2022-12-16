الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو الجماعي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، ونفت الأخيرة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ التعاقد مع أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.

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