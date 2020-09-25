هيئة النقل العام: لا زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة النقل العام، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة النقل العام، أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وفي سياق متصل، تم تدشين 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيفة والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ويصل عدد الأتوبيسات الجديدة إلى20 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعي ليصبح 85 أتوبيساً بالقاهرة تعمل حالياً بالغاز، وقد جرى تحديد أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة ليصل سعر التذكرة بها إلى 5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط، وتشمل الخطوط الجديدة "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، "ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية".

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.